Ubriaca in aereo tocca il seno di una dipendente e prende per i capelli un'altra donna | arrestata 

La 31enne Cody Sierra Marie Bryne si stava per imbarcare su un volo Delta da Salt Lake City, Utah, per Portland, Oregon, quando ha cominciato a dare in escandescenze, costringendo il pilota ad intervenire. Alla fine è stata arrestata ed ora è accusata di aggressione sessuale, violenza e ubriachezza pubblica,. 🔗 Leggi su Fanpage.it

