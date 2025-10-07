Tutti i rapiti torneranno e Hamas sarà distrutta | la promessa di Trump ai familiari degli ostaggi

«Dopo gli orribili eventi del 7 ottobre 2023, che hanno visto famiglie distrutte, bambini strappati dalle braccia dei genitori e persone innocenti uccise e violentate, ho deciso di riportare a casa tutti gli ostaggi e di garantire la totale distruzione di Hamas affinché questi atti orribili non si ripetano mai più». Mentre a Sharm el-Sheikh proseguono le trattative con Hamas sul Piano Usa per Gaza, Donald Trump torna a intervenire sulla questione degli ostaggi e della pace in Medio Oriente attraverso una lettera indirizzata al Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi, che ieri ha lanciato un appello al Comitato per il Nobel affinché gli venga assegnato quello per la Pace. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

