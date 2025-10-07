Tutti i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria I derby vinti fanno volare Edelweiss e Sporting Predappio

Ecco risultati, marcatori e classifiche delle squadre forlivesi dal campionato di Promozione alla Seconda Categoria. In Promozione, Civitella battuto nettamente fuori casa. In Prima Categoria Pianta, Edelweiss Jolly e Fiumanese vincono i derby (quest’ultima in trasferta). In Seconda Categoria lo Sporting Predappio sale in seconda posizione. Promozione, Girone D (5ª giornata): Bakia Cesenatico-Civitella 6-1 (2 Vitalino, Bravaccini, Toromani, Nava, Lorenzini; Monti rig.). Classifica: Misano, Savignanese 16; Cervia 11; Novafeltria 10; Stella 9; Gambettola, Reno, Diegaro, Bakia 8; Roncofreddo, Riccione 7; Bagnacavallo, Virtus Bellariva 6; San Pietro in Vincoli 5; Civitella, Bellaria 3; Classe 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tutti i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria. I derby vinti fanno volare Edelweiss e Sporting Predappio

In questa notizia si parla di: tutti - marcatori

Dove si classifica Erling Haaland nella lista dei migliori marcatori della Premier League di tutti i tempi? Quando potrebbe battere il record di Alan Shearer?

Cesena, la cooperativa del gol. Tutti a segno: già sette i marcatori

Vasto - Risultati e marcatori della 3ª giornata nel girone B del campionato “Amatori Nexkond” Tutti i risultati e le notizie sportive ? https://chiaroquotidiano.it/sport/ Vai su Facebook

? Il duello per la classifica marcatori del Girone A è intenso: dopo la 7^ giornata più in alto di tutti c'è ancora Rauti #SerieCSkyWifi - X Vai su X

Tutti i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria. I derby vinti fanno volare Edelweiss e Sporting Predappio - Ecco risultati, marcatori e classifiche delle squadre forlivesi dal campionato di Promozione alla Seconda Categoria. Riporta msn.com

Tutti i gol dalla Promozione alla Seconda Categoria. Prima: Parabita e Giunchi portano il Meldola in vetta - Ecco risultati, marcatori e classifiche delle squadre forlivesi dal campionato di Promozione a quello di Seconda Categoria. msn.com scrive