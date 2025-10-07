Tutti i guai di Pioli | da Gud alla difesa la Fiorentina soffre E manca un leader
Tre punti e zero vittorie. Il fantasista non incide e il centrocampo latita. La nota lieta: il gol di Kean. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Gazzetta preoccupata per Gudmundsson: “Problema serio. Urge una riflessione” - Detto che finora Pioli non ha alzato il livello, quali sono i più grossi guai della Fiorentina da analizzare? Da msn.com
Gud, ora o mai più. Pioli ha le sue colpe ma dove è l'orgoglio di questa squadra? Basta affidare il mercato ai procuratori - Ma come mi raccontano amici di fede nerazzurra il Pisa giocherà con il sangue ... firenzeviola.it scrive