(Adnkronos) – L’ospitalità che diventa arte e l’albergo un salotto cittadino, dove poter ammirare opere e partecipare a incontri. E’ l’iniziativa firmata Caracciolo Hospitality Group, società di gestione alberghiera nata nel 2022 e diventata punto di riferimento in Campania, che ora si afferma anche come Corporate Art Company. Grazie a un progetto culturale lanciato quest’anno . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Turismo, quando l’hotel diventa polo artistico: a Napoli l’autunno di Caracciolo Hospitality Group