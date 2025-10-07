Turismo arrivi in aumento e lieve calo delle presenze | la Riviera sempre più trainata dagli stranieri
La Riviera conferma il proprio appeal, nonostante un’estate segnata da un contesto economico complesso e da una stagione meteo altalenante. È quanto emerge dall’analisi dei dati effettuata dal nuovo Osservatorio regionale sul Turismo, che nel periodo gennaio-agosto registra un aumento degli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: turismo - arrivi
Flop o estate da record? Ecco cosa dicono i dati sul turismo in Italia e quanto pesano gli arrivi dall’estero
Turismo, boom di arrivi anche ad agosto: trend in crescita
Turismo, a giugno in Liguria crescono arrivi e presenze, Lombardi: "Altro che crisi"
Sono usciti i dati provvisori sul turismo di luglio: gli arrivi sono diminuiti del 2% sul 2024, ma i pernottamenti sono aumentati del 3%. Ci sono quindi meno turisti che stanno in media di più. Gli arrivi sono stabili per i turisti stranieri e in calo del 6% per quelli italia - X Vai su X
Turismo e occupazione alla Spezia: i dati INPS confermano un trend positivo Crescono gli arrivi turistici e aumenta l’occupazione nella nostra provincia. In particolare, il settore del turismo segna +20% di addetti in 4 anni e una netta prevalenza femminile tra Vai su Facebook
Turismo, continua il leggero calo - Meno turisti da Germania ed Italia, crescono dagli altri paesi. Secondo salto.bz
Turismo: in estate presenze in aumento sul litorale pisano - Grazie anche al contributo delle locazioni turistiche, le stime per l’estate premiano il solo comparto extralberghiero (+21 mila presenze), mentre indicano una contrazione per le strutture alberghiere ... Segnala nove.firenze.it