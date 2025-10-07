Turchia e Libano ecco il primo viaggio di papa Leone XIV in nome dell’unità cristiana | Esaudisce le ultime promesse di Francesco

Sarà in nome della continuità e dell’eredità lasciata da Francesco che papa Leone XIV si imbarcherà nel suo primo viaggio apostolico. Dal 27 novembre al 2 dicembre, il pontefice andrà prima in Turchia e poi in Siria, luoghi che Bergoglio apertamente aveva detto di voler visitare prima della sua morte. Per Prevost sarà una duplice occasione per riallacciare ancor di più il dialogo ecumenico con il patriarcato di Costantinopoli di fronte alle sfide globali e celebrare con i cristiani ortodossi il 1700esimo anniversario dal Concilio di Nicea. Il viaggio in Turchia sulle tracce di Nicea: «Bussola per l’unità futura». 🔗 Leggi su Open.online

