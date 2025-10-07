Tumori Motta Acto Sicilia | Bando Gilead rende concreto l’aiuto alle pazienti
(Adnkronos) – Il premio "è uno strumento per concretizzare l'aiuto che come associazione di pazienti miriamo a dare ad ogni singola donna che approccia alla nostra realtà. Siamo onorati di vincere per il terzo anno consecutivo. Renderemo concreti gli scopi e gli obiettivi dei nostri progetti". Lo ha detto Annamaria Motta, socio fondatore e presidente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: tumori - motta
In occasione della Giornata Mondiale dei #Tumori Ginecologici “World GO Day” del 20 settembre, Acto Italia - Alleanza contro il #tumoreovarico, lancia due guide per le #pazienti su tumore della vulva e della vagina, e le presenta nel corso del webinar “Tumor - facebook.com Vai su Facebook
Tumori, Motta (Acto Sicilia): "Bando Gilead rende concreto l'aiuto alle pazienti" - 'Progetto vincitore offrirà supporto alle donne con cancro ovarico private dalla possibilità di diventare madri' ... Secondo adnkronos.com
Acto Sicilia e Lin,nuove rotte di maternità,cura e rinascita - Madri d'Amore' promosso dall'associazione Acto Sicilia sulla maternità in tutte le sue forme, anche in presenza di una malattia ... Lo riporta ansa.it