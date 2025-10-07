Tumori al polmone Nsclc e mutazione Egfr rimborsate 2 nuove indicazioni terapia mirata

Ilgiornaleditalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via libera Aifa a osimertinib in combinazione a chemioterapia in forma metastatica e in monoterapia in malattia localmente avanzata Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute) - L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di nuova combinazione - osimertinib con chemioterapia - pe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

tumori al polmone nsclc e mutazione egfr rimborsate 2 nuove indicazioni terapia mirata

© Ilgiornaleditalia.it - Tumori al polmone Nsclc e mutazione Egfr, rimborsate 2 nuove indicazioni terapia mirata

In questa notizia si parla di: tumori - polmone

tumori polmone nsclc mutazioneTumori al polmone Nsclc e mutazione Egfr, rimborsate 2 nuove indicazioni terapia mirata - L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di nuova combinazione - Riporta msn.com

tumori polmone nsclc mutazioneTumore del polmone, rimborsabile farmaco target in associazione con la chemio o da solo - Via libera a un trattamento in prima linea dei pazienti con carcinoma polmonare metastatico non a piccole cellule e mutazione di EGFR ... Da ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Tumori Polmone Nsclc Mutazione