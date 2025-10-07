Tudor sotto esame? La Juventus ha fatto tre richieste precise

2025-10-07 14:47:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Igor Tudor è già sotto esame dopo l’ultimo periodo senza successi? La Juventus ha richiesto di portare a termine tre missioni principali. Igor Tudor è già sotto esame? La vita dell’allenatore, specialmente in un club blasonato e vincente come la Juventus, ti porta a essere sempre perennemente giudicato per un aspetto principale: i risultati. Nel corso dell’ultimo periodo – seppur la Vecchia Signora sia tra le poche società d’Europa ancora imbattute fra tutte le competizioni disputate sino a ora – gli stessi risultati non hanno sempre portato la Juventus a trovare la via della vittoria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: tudor - sotto

Juve, conto alla rovescia per il raduno: Tudor tra un giovane talento pronto a esplodere, un giocatore sotto esame e la grana Vlahovi? che blocca tutto il mercato

Miretti resta alla Juventus? L’ex centrocampista del Genoa è sotto esame: deciderà Tudor ma… Cosa filtra sul futuro del giocatore

Allenamento Juve, quanto corrono i bianconeri sotto il sole della Continassa: i ragazzi in bianconero spingono sotto gli ordini di Tudor! – Il VIDEO della seduta odierna

#Tudor sotto esame La rivelazione sul futuro dell'allenatore della #Juve - X Vai su X

Termina senza reti il posticipo della domenica tra Juventus e Milan. Il rigore sbagliato da Pulisic e gli errori sotto porta di Leao graziano gli uomini di Tudor, che possono forse uscire “più soddisfatti” da questa partita, per il risultato, rispetto ai loro rivali, che han - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Juve, Matteo Moretto, noto giornalista, ha fornito importanti aggiornamenti in casa bianconero su Tudor e nuovo DS - Calciomercato Juve, Matteo Moretto, noto giornalista, ha fornito importanti aggiornamenti in casa bianconero su Tudor e nuovo DS Un club a due velocità, con un presente da sistemare e un futuro da pro ... Si legge su juventusnews24.com

"Che ca**o ha preso", "Rugani è cotto", Allegri impazzito e Tudor... lo Juve-Milan che non hai visto - Dalla “BordoCam” di Dazn emerge il lato nascosto della sfida: ordini, sfoghi, gesti e silenzi raccontano più del risultato ... Secondo tuttosport.com