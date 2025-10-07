Tudor Juventus | gli ultimi risultati non sono stati graditi dalla dirigenza bianconera ma… Qual è la posizione del tecnico tutta la verità

Tudor Juventus, la società fa quadrato attorno al tecnico: i risultati sono simili a quelli di Motta l’anno scorso, ma il gruppo è compatto con lui. Una serie di pareggi che ha raffreddato gli entusiasmi e ha fatto storcere il naso a qualche tifoso, ma che non ha minimamente scalfito la fiducia della società. In casa Juventus, la posizione di Igor Tudor non è in discussione. Nonostante gli ultimi risultati non siano stati graditi dalla dirigenza, la fiducia nel tecnico croato è totale e la sua panchina non è assolutamente a rischio. Tudor Juventus: la fiducia della società. A un’analisi superficiale, la situazione potrebbe sembrare preoccupante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

