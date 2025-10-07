Tudor Juve tecnico sotto esame? Fiducia ribadita ma la società gli ha fatto alcune precise richieste Ecco quali Ultime

Tudor Juve, la società ha ribadito al tecnico la piena fiducia ma gli ha chiesto una migliore gestione dei nuovi acquisti e non solo. Ultime. La fiducia non manca, ma ora servono risposte concrete. In casa Juve è tempo di prime analisi e, secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, il tecnico Igor Tudor è finito “sotto esame”. Non un processo, sia chiaro, ma una richiesta precisa da parte della società, che si aspetta un cambio di marcia su tre fronti specifici. PAROLE – « Tudor sotto esame: gode della fiducia della società che però chiede continuità nei risultati, nella gestione dei calciatori (David, Zhegrova), fase difensiva differente ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, tecnico sotto esame? Fiducia ribadita ma la società gli ha fatto alcune precise richieste. Ecco quali. Ultime

Tudor Juventus: gli ultimi risultati non sono stati graditi dalla dirigenza bianconera ma… Qual è la posizione del tecnico, tutta la verità - Tudor Juventus, la società fa quadrato attorno al tecnico: i risultati sono simili a quelli di Motta l’anno scorso, ma il gruppo è compatto con lui Una serie di pareggi che ha raffreddato gli entusias ... Scrive juventusnews24.com

Esonero Tudor, la Juve sceglie il nuovo allenatore: non è Spalletti - Il tecnico croato, reduce da cinque pareggi consecutivi tra Serie A e Champions alla guida della Juve, è in bilico: ecco il successore ... Riporta diregiovani.it