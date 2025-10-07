Tudor Juve Bucciantini non ha dubbi | La sua squadra ha una identità precisa ma anche due carenze notevoli Ecco quali
Tudor Juve, Marco Bucciantini, noto giornalista, ha analizzato il momento dei bianconeri dopo il pareggio contro il Milan. Solida sì, ma ancora incompiuta. È questa, in sintesi, la lucida analisi del giornalista di Sky Sport, Marco Bucciantini, che ha fotografato con precisione il momento che sta vivendo la Juve di Igor Tudor dopo il pareggio a reti bianche contro il Milan. Secondo l’opinionista, alla squadra bianconera non manca un’identità di base, ma mancano ancora dei passaggi fondamentali per poter ambire ai vertici. PAROLE – « Anche la Juventus non ha mai perso, la squadra che non perde ha identità, è solida in campo, sa stare insieme, secondo me sa mettere merce in campo, la Juventus deve trovare un modo di giocare, secondo me, e un modo di giocare deve passare da un po’ più di qualità nell’azione, nella linea dei centrocampisti, che in questo momento da destra a sinistra, ha Kalulu, Locatelli, l’altro centrocampista sta variando. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: tudor - juve
La Juve trova la soluzione: lo scambio fa felice Tudor e Vlahovic
Juve, ecco la svolta sul mercato: arrivano 130 milioni per Tudor
Niente Juve, Flick brucia Tudor: l’esterno da sogno va al Barcellona
Juve, sos attacco: l'analisi dal modulo alle scelte di Tudor su Vlahovic, David e Openda - facebook.com Vai su Facebook
Vecchi incubi in casa Juve: Tudor come Motta in campionato e peggio in Champions #juve #tudor #thiagomotta - X Vai su X
Bucciantini accantona le rotazioni di Tudor in attacco: «Darei continuità a Vlahovic, almeno per tre o quattro partite consecutive!» - Bucciantini, opinionista di Sky, si è espresso così a proposito delle rotazioni di Igor Tudor in attacco, parlando di Dusan Vlahovic. Da juventusnews24.com
Bucciantini non ha dubbi sulla Juve: «Ora è chiamata a fare questo passo in avanti». Poi senza filtri sul bianconero: «Per me corre poco» - Bucciantini sottolinea la necessità per i bianconeri di stabilire una gerarchia nell’abbondante reparto offensivo, poi parla anche di Jonathan David Il vasto e talentuoso reparto offensivo della Juven ... Lo riporta juventusnews24.com