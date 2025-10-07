Tudor Juve Bucciantini non ha dubbi | La sua squadra ha una identità precisa ma anche due carenze notevoli Ecco quali

Juventusnews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tudor Juve, Marco Bucciantini, noto giornalista, ha analizzato il momento dei bianconeri dopo il pareggio contro il Milan. Solida sì, ma ancora incompiuta. È questa, in sintesi, la lucida analisi del giornalista di Sky Sport, Marco Bucciantini, che ha fotografato con precisione il momento che sta vivendo la Juve di Igor Tudor dopo il pareggio a reti bianche contro il Milan. Secondo l’opinionista, alla squadra bianconera non manca un’identità di base, ma mancano ancora dei passaggi fondamentali per poter ambire ai vertici. PAROLE – « Anche la Juventus non ha mai perso, la squadra che non perde ha identità, è solida in campo, sa stare insieme, secondo me sa mettere merce in campo, la Juventus deve trovare un modo di giocare, secondo me, e un modo di giocare deve passare da un po’ più di qualità nell’azione, nella linea dei centrocampisti, che in questo momento da destra a sinistra, ha Kalulu, Locatelli, l’altro centrocampista sta variando. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tudor juve bucciantini non ha dubbi la sua squadra ha una identit224 precisa ma anche due carenze notevoli ecco quali

© Juventusnews24.com - Tudor Juve, Bucciantini non ha dubbi: «La sua squadra ha una identità precisa ma anche due carenze notevoli. Ecco quali»

In questa notizia si parla di: tudor - juve

La Juve trova la soluzione: lo scambio fa felice Tudor e Vlahovic

Juve, ecco la svolta sul mercato: arrivano 130 milioni per Tudor

Niente Juve, Flick brucia Tudor: l’esterno da sogno va al Barcellona

tudor juve bucciantini haBucciantini accantona le rotazioni di Tudor in attacco: «Darei continuità a Vlahovic, almeno per tre o quattro partite consecutive!» - Bucciantini, opinionista di Sky, si è espresso così a proposito delle rotazioni di Igor Tudor in attacco, parlando di Dusan Vlahovic. Da juventusnews24.com

tudor juve bucciantini haBucciantini non ha dubbi sulla Juve: «Ora è chiamata a fare questo passo in avanti». Poi senza filtri sul bianconero: «Per me corre poco» - Bucciantini sottolinea la necessità per i bianconeri di stabilire una gerarchia nell’abbondante reparto offensivo, poi parla anche di Jonathan David Il vasto e talentuoso reparto offensivo della Juven ... Lo riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Tudor Juve Bucciantini Ha