Tudor e i tre punti chiave richiesti dalla società dopo l’inizio di stagione | dalla gestione dei nuovi acquisti alla solidità difensiva Le ultime sul futuro dell’allenatore della Juve

Juventusnews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tudor, sono tre i punti chiave richiesti dalla società: la valorizzazioni dei nuovi acquisti e la solidità difensiva al centro dei discorsi. La fiducia della società c’è, ma è accompagnata da richieste precise. In casa Juve è tempo di bilanci parziali e, secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il tecnico Igor Tudor è “sotto esame”. Pur godendo della stima della dirigenza, l’allenatore croato è chiamato a dare risposte concrete su alcuni aspetti specifici che il club ritiene prioritari per il salto di qualità. PAROLE – « Ogni allenatore è sotto esame e lo è anche Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tudor e i tre punti chiave richiesti dalla societ224 dopo l8217inizio di stagione dalla gestione dei nuovi acquisti alla solidit224 difensiva le ultime sul futuro dell8217allenatore della juve

© Juventusnews24.com - Tudor e i tre punti chiave richiesti dalla società dopo l’inizio di stagione: dalla gestione dei nuovi acquisti alla solidità difensiva. Le ultime sul futuro dell’allenatore della Juve

In questa notizia si parla di: tudor - punti

Tudor a DAZN: «Questa partita vale più di 3 punti. L’Inter è una grande squadra. Ci giochiamo le nostre carte, poi vediamo»

Tudor: “La Juve è parte di me. Bremer leader, contro l’Inter vale più di tre punti”

Juve Inter raccontata da Tudor: «Vale più di tre punti. Viene più facile preparare queste partite, ci giocheremo le nostre carte. Loro….»

tudor tre punti chiaveTudor parzialmente soddisfatto, mancano due gol - Tudor parzialmente soddisfatto, mancano due gol Igor Tudor è parzialmente soddisfatto, sa he gli mancano i due punti di Verona, che gli mancano i due punti contro l'Atalanta e ... tuttojuve.com scrive

Pagina 2 | Juve, una preparazione mai così breve: Tudor riparte da tre punti chiave - No, Igor è assolutamente certo di aver posto proprio in quei mesi i semi del lavoro che proverà a sviluppare (diversamente) a partire dalle prossime settimane. Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Tudor Tre Punti Chiave