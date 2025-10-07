"Negli ultimi giorni tutti, anche a sinistra, in Toscana hanno scoperto la sicurezza, ma solo il centrodestra, e in particolare Fratelli d’Italia, se ne può fare garante di fronte ai cittadini". Così Enrico Tucci, capolista di Fratelli d’Italia alle elezioni del Consiglio regionale della Toscana, che non usa mezzi termini: "Tutti sanno, anche se qualcuno non lo vuole ammettere per ragioni ideologiche, che la maggior parte dei problemi di sicurezza nelle nostre città è causato dalla immigrazione incontrollata e dalla conseguente inevitabile criminalità più o meno grave, ma sempre fonte di disagio e preoccupazione per i cittadini". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tucci (FdI) plaude all’idea dei Cpr: "Così la sicurezza sarà garantita"