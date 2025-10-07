Tu quanto guadagni? | nuovo show di Mourinho cosa è successo

Ancora una volta José Mourinho non le ha mandate a dire rispondendo a tono a un giornalista nella conferenza stampa post-gara dopo la fine del big match del campionato portoghese tra il Porto e il suo Benfica del quale è allenatore da poche settimane dopo aver concluso l'esperienza turca con il Fenerbahce. L'osservazione del giornalista. La gara, finita 0-0, ha fatto venir fuori qualche malumore visto il bottino che fin qui l'allenatore portoghese ha raccolto da quando siede sulla panchina dei bianco-rossi: due vittorie, tre pari e una sconfitta in Champions League contro il Chelsea. Se è vero che è ancora troppo poco il tempo per tracciare un bilancio, dall'altro lato ci si aspettava già qualcosa in più e un giornalista non lo ha nascosto facendo una osservazione molto diretta che sa di provocazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

