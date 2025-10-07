Tu quanto guadagni? | nuovo show di Mourinho cosa è successo

Ilgiornale.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una volta José Mourinho non le ha mandate a dire rispondendo a tono a un giornalista nella conferenza stampa post-gara dopo la fine del big match del campionato portoghese tra il Porto e il suo Benfica del quale è allenatore da poche settimane dopo aver concluso l'esperienza turca con il Fenerbahce. L'osservazione del giornalista. La gara, finita 0-0, ha fatto venir fuori qualche malumore visto il bottino che fin qui l'allenatore portoghese ha raccolto da quando siede sulla panchina dei bianco-rossi: due vittorie, tre pari e una sconfitta in Champions League contro il Chelsea. Se è vero che è ancora troppo poco il tempo per tracciare un bilancio, dall'altro lato ci si aspettava già qualcosa in più e un giornalista non lo ha nascosto facendo una osservazione molto diretta che sa di provocazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

tu quanto guadagni nuovo show di mourinho cosa 232 successo

© Ilgiornale.it - "Tu quanto guadagni?": nuovo show di Mourinho, cosa è successo

In questa notizia si parla di: guadagni - nuovo

tu guadagni nuovo show"Tu quanto guadagni?": nuovo show di Mourinho, cosa è successo - Alla fine della partita contro il Porto, José Mourinho ha replicato stizzito all'osservazione di un giornalista sullo stipendio che percepisce lo Special One: ecco cosa è successo ... Si legge su msn.com

tu guadagni nuovo showMourinho, show contro i giornalisti: "Tu quanto guadagni?" - Una scena vista più volte nel corso della carriera dello Special One, oggi allenatore del Benfica dopo l'annata al Fenerbahce, che si è ripetuta dopo ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tu Guadagni Nuovo Show