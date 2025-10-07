TS – il titolo decolla la Borsa ci crede

2025-10-07 22:00:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Sembrano giorni importanti in casa Juventus per il futuro. Tether, il colosso di criptovalute che nel corso degli ultimi mesi ha acquisito quote della società bianconera fino a oltre il 10% delle azioni, è pronta a presentare una propria lista di candidati per il CdA che si rinnoverà il prossimo 7 novembre. E il nuovo CdA potrebbe essere caratterizzato soprattutto dall’ingresso di Paolo Ardoino, che potrebbe rappresentare una svolta importante, dal punto di vista soprattutto finanziario, per il futuro del club. Ardoino, sesta persona italiana più ricca nel 2025 secondo Forbes Italia, ha un patrimonio stimato attorno ai 3,9 miliardi di dollari soprattutto grazie al suo ruolo di CEO in Tether, l’azienda che gestisce la stablecoin USDt. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

