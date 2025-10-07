Trump | interrompere contatti con Caracas

4.13 Trump ha ordinato la sospensione di tutti i contatti diplomatici con il Venezuela, interrompendo gli sforzi dell'inviato speciale Richard Grenell per avviare negoziati bilaterali. Secondo il New York Times la decisione pone fine alle iniziative in corso volte a esplorare possibili accordi tra i due paesi. L'ordine sarà immediatamente operativo.Gli Usa mantengno nei Caraibi almeno 8 navi da guerra e un sottomarino a propulsione nucleare, oltre a oltre 4.500 soldati, con l'obiettivo di reprimere il narcotraffico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Mo: Conte, 'piano Trump? Punto partenza per interrompere genocidio'

#Hamas ha accettato il piano di #Trump per il cessate il fuoco, ma gli attacchi israeliani non si sono ancora fermati. La risposta è arrivata venerdì e, in teoria, secondo il punto 3 del piano di pace, in quel momento si sarebbero dovute interrompere le ostilità. Ha - X Vai su X

MEDIO ORIENTE | Trump alla Cnn: "Israele è d'accordo a interrompere i bombardamenti". Colloquio telefonico teso tra il presidente Usa e Netanyahu: "Sei sempre fottutamente negativo, questa è una vittoria", ha detto Trump. #ANSA #ANSA Vai su Facebook

Attacchi imminenti o negoziati: le ipotesi sulla crociata di Trump contro Maduro. Così gli Usa spingono Caracas verso Pechino e Mosca - La crisi tra USA e Venezuela si intensifica: Trump spinge per un intervento militare mentre Caracas rafforza i legami con Cina e Russia ... ilfattoquotidiano.it scrive