Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva sull’invio dei missili da crociera Tomahawk all’Ucraina, e forse questa incertezza è il campo in cui preferisce rimanere. Il tono delle sue ultime dichiarazioni lascia intendere che la porta non sia del tutto chiusa: «Credo di voler scoprire cosa ne fanno, dove li mandano. Devo porre questa domanda», ha spiegato ai giornalisti nello Studio Ovale. «Non ho intenzione di inasprire la guerra». L’amministrazione americana starebbe valutando se fornire direttamente i missili, o consentire ai Paesi europei di acquistarli e trasferirli a Kyjiv – entrambe le ipotesi sembrerebbero sul tavolo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump valuta l’invio di missili Tomahawk all’Ucraina, ma teme di «inasprire la guerra»