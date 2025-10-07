Trump sul piano a Gaza | C’è una reale chance di raggiungere la pace

Un nuovo equilibrio per il Medio Oriente, costruito sull’asse tra Washington, Tel Aviv e le monarchie del Golfo. È questo il cuore del piano di pace per Gaza che Donald Trump ha riportato sul tavolo dopo mesi di guerra e devastazione. L’obiettivo dichiarato è duplice: fermare i bombardamenti e rilasciare tutti gli ostaggi, ma dietro la cornice diplomatica si nasconde una strategia più ampia — economica, politica e militare — per ridisegnare l’intera regione. Il presidente americano ha parlato di una « reale possibilità di pace », confermando di aver scritto personalmente alle famiglie degli ostaggi israeliani per assicurare che «tutti verranno riportati a casa» e che « Hamas sarà completamente distrutta ». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

