Trump sfida Putin | via libera ai Tomahawk per Kiev Mosca | Ue e Nato sull’orlo dello scontro
Il presidente americano annuncia il via libera ai missili a lunga gittata, ma chiede garanzie a Zelensky per “evitare un’escalation”. Il Cremlino accusa l’Occidente di voler trascinare l’Europa in un nuovo conflitto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Trump-Putin, sfida totale: Witkoff a Mosca tiene vivi i negoziati
Trump lancia la sfida a Putin: Patriot a Kiev pagati dalla Nato e minacce a Mosca
La Russia sfida Trump: "Bolle di sapone, parleranno le armi"
#Tariffe portuali: la sfida di #Trump alle navi cinesi. Dal 14 ottobre nuove misure #USA per frenare il dominio di Pechino nella cantieristica e nella logistica a livello commerciale. Di Angela Stefania Bergantino: https://ispionline.it/it/pubblicazione/tariffe-portua
#Tariffe portuali: la sfida di #Trump alle navi cinesi Dal 14 ottobre l'amministrazione USA introdurrà nuove misure per contenere il dominio del Paese asiatico nella cantieristica e nella logistica a livello commerciale. I grandi vettori si riposizionano. Di Angela St
L'ira di Trump. Per punire Putin ora darà informazioni a Kiev per colpire raffinerie russe - Gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina informazioni su obiettivi da colpire in Russia. iltempo.it scrive
Xi Jinping, Putin e Modi: La Cina guida la sfida all’America di Trump - Alcuni dei leader più influenti del pianeta si incontrano in Cina per discutere le conseguenze del sovvertimento dell’ordine internazionale generato dagli Stati Uniti sotto la presidenza Trump. Scrive panorama.it