Il presidente Usa Donald Trump si scaglia, dagli schermi tv, contro Greta Thunberg, reduce dalla spedizione flop di Flotilla a Gaza. “Ha un problema di gestione della rabbia. Penso che dovrebbe consultare un medico. Se la osservate, per essere una ragazza, è davvero arrabbiata”, ha detto nello Studio Ovale. Trump è andato giù duro “V uoi dire che non le interessa più l’ambiente – ha detto Trump, rispondendo ai giornalisti – Adesso è presa da questo. E’ una piantagrane. Ha problemi di gestione della rabbia. Penso che dovrebbe farsi vedere da un medico”. Il video dell’attacco di Trump a Greta Thunberg. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump scatenato contro Greta Thunberg: “Una piantagrane, ha problemi di rabbia” (video). E lei replica