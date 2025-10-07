Trump scatenato contro Greta Thunberg | Una piantagrane ha problemi di rabbia video E lei replica
Il presidente Usa Donald Trump si scaglia, dagli schermi tv, contro Greta Thunberg, reduce dalla spedizione flop di Flotilla a Gaza. “Ha un problema di gestione della rabbia. Penso che dovrebbe consultare un medico. Se la osservate, per essere una ragazza, è davvero arrabbiata”, ha detto nello Studio Ovale. Trump è andato giù duro “V uoi dire che non le interessa più l’ambiente – ha detto Trump, rispondendo ai giornalisti – Adesso è presa da questo. E’ una piantagrane. Ha problemi di gestione della rabbia. Penso che dovrebbe farsi vedere da un medico”. Il video dell’attacco di Trump a Greta Thunberg. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Greta contro Trump: “Vorrei i tuoi consigli per i problemi di rabbia, visto che ne soffri anche tu” - L’attivista svedese risponde al presidente Usa che l’aveva accusata di essere “una piantagrane”, “davvero arrabbiata” e di aver “bisogno di un medico” ... Secondo msn.com
Donald Trump attacca Greta Thunberg, "consulti un medico per il problema di gestione della rabbia" - Trump attacca Greta Thunberg per la missione pro Palestina, "piantagrane arrabbiata". Si legge su virgilio.it