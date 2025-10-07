Trump riceve premier Canada Mark Carney alla Casa Bianca – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 07 ottobre 2025 Il Presidente Usa Donald J. Trump accoglie il Primo ministro canadese Mark Carney alla Casa Bianca X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: trump - riceve
Putin riceve l'inviato di Trump al Cremlino: la missione di Witkoff in Russia per la tregua
Putin riceve Witkoff: missione per la tregua. Ft: «Trump valuta sanzioni alla "flotta ombra" di petroliere russe»
Putin riceve l'inviato di Trump, Witkoff prova (ancora) a strappare una tregua
Hamas annuncia il rilascio degli ostaggi e l’Idf riceve l’ordine di interrompere le operazioni. Ma ci sono punti vaghi. Qualcosa di più approfondito qui: https://www.ilpost.it/2025/10/04/risposta-hamas-piano-pace-gaza-trump/ - facebook.com Vai su Facebook
Trump riceve Netanyahu per un accordo sul futuro di #Gaza. In diretta al #Telegiornale @RSIInfo_ (1/2) - X Vai su X
Trump riceve premier Canada Mark Carney alla Casa Bianca - Trump accoglie il Primo ministro canadese Mark Carney alla Casa Bianca X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ... Da la7.it
Il Primo Ministro canadese riceve elogi da Trump durante i negoziati commerciali - Il primo ministro canadese fa scalpore con elogi inaspettati da Trump durante le attuali discussioni commerciali. notizie.it scrive