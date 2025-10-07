Trump | Negoziati seri possibile pace in Medio Oriente oltre Gaza

(LaPresse) I negoziati in corso sono “seri” e “c’è una possibilità di pace in Medio Oriente, anche oltre la situazione a Gaza “. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ricevendo nello Studio Ovale il premier canadese Mark Carney. “Ogni Paese nel mondo sostiene il piano, c’è una reale possibilità di fare qualcosa”, ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

