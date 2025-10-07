Trump | Ho preso una decisione sull' invio dei missili Tomahawk a Kiev ?Mosca | Ci sarebbe una seria escalation

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia non ha accolto positivamente la notizia data da Donald Trump sulla fornitura di missili Tomahawk all'Ucraina. La consegna delle armi a Kiev rappresenterebbe - secondo Mosca - una "seria escalation", perché "si parla di missili che possono anche portare ordigni nucleari". Parola di. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trump - preso

Cremlino, 'abbiamo preso nota dell'ultimatum di Trump'

"Preso nota". Mosca non si scompone per l'ultimatum di Trump sull'Ucraina

Cremlino: “Preso atto ultimatum di Trump, guerra va avanti”

trump ho preso decisioneTrump: “Ho preso una decisione sui missili Tomahawk a Kiev”. Mosca: “Rischio escalation molto alto” - Il presidente USA ha dichiarato di aver preso una decisione sui missili a lunga gittata, ma vuole prima capire come verranno utilizzati ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

trump ho preso decisioneUcraina, Trump: Ho preso decisione su missili Tomahawk. Mosca: Ue verso escalation. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Trump: Ho preso decisione su missili Tomahawk. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Ho Preso Decisione