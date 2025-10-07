Trump | Ho preso una decisione sui missili Tomahawk a Kiev Mosca | Rischio escalation molto alto

“Ho già preso una decisione, più o meno”. Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato nella tarda serata di ieri di aver deciso di inviare i missili a lunga gittata Tomahawk in Ucraina, ma prima vuole capire come verranno utilizzati. “Credo di voler scoprire cosa ne stanno facendo. Sai, dove li stanno mandando. Immagino che dovrei porre questa domanda “, dice rispondendo ai giornalisti nello Studio Ovale e spiegando di voler evitare un’escalation militare con la Russia. Una decisione già ventilata dalla Russia, il 5 ottobre. “Questa” potenziale decisione di inviare missili Tomahawk a Kiev, aveva già affermato Putin due giorni fa, “rovinerà le nostre relazioni o almeno il trend positivo emergente in queste relazioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

