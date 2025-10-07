Trump esita su fornitura Tomahawk a Kiev | Ho deciso ma prima chiederò come li usano ; in Russia intercettati nella notte 184 droni ucraini - VIDEO
"I sistemi di difesa aerea russa hanno abbattuto un drone in volo verso Mosca", ha confermato il sindaco della capitale, Sergey Sobyanin Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, esita sulla fornitura di missili Tomahawk a Kiw. Rispondendo alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: trump - esita
Xi invita Trump in Cina ma lui esita
Europe stands at a crossroads. The world around us has changed: threats no longer come only from the South or the East, but also from the West, from those who once guaranteed our security. Today, under Trump’s leadership, the United States turns from ally Vai su Facebook
Spero che il piano Trump per Gaza funzioni, anche perché non ce ne sono altri un giro. Ma poiché “Signore, credo. Fortifica il mio dubbio, ecco alcuni pensieri sugli esiti possibili degli annunci Trump-Hamas. Ribadendo la speraza che funzionino. - X Vai su X
Ucraina, Trump: sui Tomahawk ho deciso. Mosca: Nato verso lo scontro con la Russia. L’Ungheria: no all’Ucraina nella Ue - Il presidente Usa non fornisce dettagli operativi sulla fornitura dei missili: «Voglio porre alcune domande agli ucraini su come intendono usarli». Riporta italiaoggi.it
Usa pronti a inviare missili Tomahawk all’Ucraina: “Trump ha autorizzato attacchi in profondità in Russia” - Washington esamina la richiesta dell'Ucraina per i missili Tomahawk, Trump deciderà sul via libera agli attacchi in territorio russo. Si legge su newsmondo.it