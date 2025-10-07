Trump esita su fornitura Tomahawk a Kiev | Ho deciso ma prima chiederò come li usano ; in Russia intercettati nella notte 184 droni ucraini - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"I sistemi di difesa aerea russa hanno abbattuto un drone in volo verso Mosca", ha confermato il sindaco della capitale, Sergey Sobyanin Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, esita sulla fornitura di missili Tomahawk a Kiw. Rispondendo alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

