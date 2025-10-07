Trump è pronto a invocare la legge anti insurrezione per militarizzare le città governate dai democratici

"La gente in Afghanistan si meraviglia di quanta criminalità abbiamo nelle città americane", ha detto Donald Trump, parlando ai giornalisti nello Studio Ovale. Il presidente statunitense sta puntando tutta la sua politica sulla repressione della criminalità nelle città del suo paese che, a suo. 🔗 Leggi su Today.it

trump 232 pronto invocareTrump, pronto a invocare l'Insurrection Act per le città - Donald Trump si dice pronto a invocare l'Insurrection Act, la legge che dà al presidente il potere, in casi eccezionali, di mobilitare l'esercito federale e la Guardia Nazionale per compiti di polizia ... Si legge su msn.com

Video. Agenti federali a Chicago, Trump pronto a invocare l'Insurrection Act - insurrezioni del 1807 se i tribunali si opporranno ai suoi ordini di dispiegamento della Guardia Nazionale, e ha attaccato i legis ... it.euronews.com scrive

