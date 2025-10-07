L’amministrazione Trump definisce Chicago e Portland “zone di guerra” per giustificare l’invio dell’esercito, anche se democratici e giudici federali USA denunciano l’abuso di potere. Il 5 ottobre, l’amministrazione Trump ha descritto Chicago come una “zona di guerra”, giustificando così l’invio di truppe della Guardia nazionale. La misura, fortemente contestata, arriva mentre anche Portland (Oregon) vede lo schieramento di soldati nonostante due decisioni contrarie di una giudice federale. Chicago è una zona di guerra e lui mente affinché i criminali possano rafforzarsi e distruggere le vite degli abitanti ha dichiarato la segretaria alla sicurezza interna Kristi Noem in un’intervista a Fox News, accusando il sindaco Brandon Johnson di “favorire il caos”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump definisce “zone di guerra” alcuni territori USA