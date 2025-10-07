Trump darà i Tomahawk a Kiev | Ma voglio sapere come li userà Abbattuto drone ucraino diretto su Mosca

Roma, 7 ottobre 2025 – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di avere "quasi raggiunto una decisione" in merito al possibile invio di missili a lungo raggio Tomahawk all'Ucraina. Parlando ai giornalisti nello Studio Ovale, il presidente Usa ha aggiunto di voler prima sapere da Kiev "cosa intenda fare" con i missili. "Non voglio vedere una escalation", ha concluso. Intanto in Ucraina è stata un'altra notte di intensi bombardamenti russi. Nella regione di Kherson, una persona è stata uccisa e 18 sono rimaste ferite, rende noto Ukrinform. Particolarmente bersagliata anche Poltava, a sudest di Kiev, dove sono stati danneggiati un impianto energetico, un edificio amministrativo, magazzini e materiale rotabile ferroviario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

