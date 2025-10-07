Trump darà i Tomahawk a Kiev | Ma voglio sapere come li userà Abbattuto drone ucraino diretto su Mosca
Roma, 7 ottobre 2025 – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di avere "quasi raggiunto una decisione" in merito al possibile invio di missili a lungo raggio Tomahawk all'Ucraina. Parlando ai giornalisti nello Studio Ovale, il presidente Usa ha aggiunto di voler prima sapere da Kiev "cosa intenda fare" con i missili. "Non voglio vedere una escalation", ha concluso. Intanto in Ucraina è stata un'altra notte di intensi bombardamenti russi. Nella regione di Kherson, una persona è stata uccisa e 18 sono rimaste ferite, rende noto Ukrinform. Particolarmente bersagliata anche Poltava, a sudest di Kiev, dove sono stati danneggiati un impianto energetico, un edificio amministrativo, magazzini e materiale rotabile ferroviario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: trump - tomahawk
Ucraina, Trump contro Putin: «Mi ha deluso». E valuta l’invio di missili Tomahawk. Mosca: «Spara bolle di sapone»
Guerra Ucraina, Kiev può davvero colpire Mosca? I missili Tomahawk e il via libera di Trump: cosa può succedere ora
Ucraina, il doppio gioco di Trump, "incoraggiò Zelensky a colpire Mosca", e valuta invio Tomahawk a Kiev, ma ribadisce: "Non rompo con Putin"
Ci pensa e ci ripensa Trump valuta l’invio di missili Tomahawk all’Ucraina, ma teme di «inasprire la guerra» https://linkiesta.it/2025/10/trump-tomahawk-ucraina-guerra/… via @Linkiesta - X Vai su X
Lo ha detto il presidente russo a Sochi. I Tomahawk, con una gittata di circa 2.400 chilometri, darebbero all’Ucraina la possibilità di colpire obiettivi nel cuore del Paese. #Russia #Ucraina #Putin #Trump Vai su Facebook
Trump: “Ho preso una decisione sui missili Tomahawk a Kiev”. Mosca: “Rischio escalation molto alto” - Il presidente USA ha dichiarato di aver preso una decisione sui missili a lunga gittata, ma vuole prima capire come verranno utilizzati ... Da ilfattoquotidiano.it
Guerra Ucraina, Trump: «Ho preso una decisione sull'invio di missili Tomahawk». Mosca: «Ue e Nato preparano lo scontro con la Russia» - Lo ha detto Donald Trump senza spiegare nel dettaglio ma aggiungendo che vorrebbe «porre ... Come scrive ilgazzettino.it