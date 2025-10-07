Trump contro Greta Thunberg | Una piantagrane pazza

"Una piantagrane con problemi di gestione della rabbia, una pazza". Donald Trump non usa mezze misure per rispondere ad una domanda su Greta Thunberg. La 22enne attivista svedese è stata protagonista della missione della Flotilla, il gruppo di navi che ha cercato di arrivare fino alle coste di Gaza. Thunberg, come centinaia di attivisti, è.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito Greta Thunberg "una piantagrane con problemi di gestione della rabbia, una pazza". La risposta dell'attivista: "Accetto consigli, visto che sembri soffrirne anche tu"

Greta Thunberg "ha un problema di gestione della rabbia. Penso che dovrebbe consultare un medico. Per essere così giovane è davvero arrabbiata". Lo ha detto Donald Trump rispondendo ad una domanda sulla Flottilla.

"Ho sentito che Donald Trump ha espresso ancora una volta le sue lusinganti opinioni sul mio carattere e apprezzo le sue preoccupazioni sulla mia salute mentale.

