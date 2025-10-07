Trump contro Greta Thunberg | Una piantagrane che dovrebbe farsi curare
Parlando con i giornalisti dallo studio ovale della Casa Biianca, il presidente Usa Donald Trump ha risposto a una domanda su Greta Thunberg: "E' una piantagrane, una pazza che dovrebbe farsi curare. E' così giovane e ha un problema di gestione della rabbia, ha bisogno di essere sempre arrabbiata", ha detto Trump. Greta è appena rientrata dopo l'arresto in Israele in seguito alla missione con la Global Sumud Flotilla. Alle parole di Trump, l'attivista svedese ha risposta cn una storia su Instagram: "Apprezzo che si preoccupi per la mia salute mentale. Sarei lieta di ricevere qualsiasi consiglio lei possa dare per affrontare questi cosiddetti problemi di gestione della rabbia dal momento che - a giudicare dal suo impressionante curriculum - anche lei sembra soffrirne", ha scritto la 22enne. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
