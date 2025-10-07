Donald Trump è convinto che esista una «reale possibilità» di un accordo di pace a Gaza. "Abbiamo una reale possibilità di farcela", ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale, accanto al primo ministro canadese Mark Carney, aggiungendo che negoziatori statunitensi stanno partecipando ai colloqui indiretti tra negoziatori di Hamas e israeliani. « Pensavo sarebbe stata la più facile. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump: "C'è una reale possibilità di pace per Gaza. La guerra Ucraina più difficile da risolvere"