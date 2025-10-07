Trump | c' è reale chance accordo su Gaza

Servizitelevideo.rai.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

19.00 Il presidente Usa Trump vede una "reale possibilità" di raggiungere un accordo di pace a Gaza in questo momento. E parlando nello Studio Ovale aggiunge: una volta che l'accordo sarà raggiunto, "faremo il possibile per assicurarci che tutti lo rispettino". "Restiamo fermamente impegnati a mettere fine sia a questo conflitto che alle ondate di antisemitismo", dichiara poi Trump in una lettera di ringraziamento inviata al Forum delle famiglie degli ostaggi. E si dice "deciso a riportarli tutti a casa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trump - reale

Gaza, Trump smentisce Netanyahu sulla carestia nella Striscia: “La fame è reale, Israele ne ha una grande responsabilità” - VIDEO

Ucraina, Starmer: ipotesi "reale" di cessate il fuoco grazie a Trump

Trump è arrivato a Windsor da Re Carlo, il presidente a Kate: «Sei bellissima». Il giro nella carrozza reale, polemica sul trattamento d'onore

Trump a Windsor da Carlo, accolto come un re. Il giro nella carrozza reale, &#232; polemica. Il presidente a Kate: «Sei bellissima» - E' stata la sua seconda visita di Stato nel Regno Unito, onore mai concesso ad alcun leader nella storia britannica moderna. Si legge su ilgazzettino.it

Breve storia dei controversi rapporti di Donald Trump con la famiglia reale britannica - Quando gli &#232; stato chiesto dello status d'immigrazione del principe Harry, attualmente al centro di una causa legale avviata dalla Heritage Foundation, il presidente Trump ha dichiarato di non avere ... Lo riporta esquire.com

Cerca Video su questo argomento: Trump C 232 Reale