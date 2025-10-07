Trump | c' è reale chance accordo su Gaza

19.00 Il presidente Usa Trump vede una "reale possibilità" di raggiungere un accordo di pace a Gaza in questo momento. E parlando nello Studio Ovale aggiunge: una volta che l'accordo sarà raggiunto, "faremo il possibile per assicurarci che tutti lo rispettino". "Restiamo fermamente impegnati a mettere fine sia a questo conflitto che alle ondate di antisemitismo", dichiara poi Trump in una lettera di ringraziamento inviata al Forum delle famiglie degli ostaggi. E si dice "deciso a riportarli tutti a casa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it