Trump attacca Greta Thunberg | Ha problemi di rabbia vada da un medico lei replica | Ha curriculum giusto per aiutarmi a gestirla – VIDEO
Il nuovo attacco del tycoon arriva dopo il discorso tenuto da Greta Thunberg in Grecia, dove è approdata insieme ad altri attivisti della Global Sumud Flotilla Nuovo scontro a distanza tra Donald Trump e Greta Thunberg. Il presidente degli Stati Uniti è tornato a puntare il dito contro l’atti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: trump - attacca
Greta Thunberg risponde a tono a Trump chiedendo “consigli per la gestione della rabbia” - Greta Thunberg risponde a tono a Trump: e non è la prima volta che la giovane attivista, recentemente tornata da Israele dopo la sua detenzione a seguito delle sue azioni dimostrative sulla Sumud Flot ... Riporta bufale.net
Trump: “Greta Thunberg una piantagrane con problemi di gestione della rabbia” - Queste le parole del presidente americano Donald Trump in risposta a una domanda su Greta Thunberg. Come scrive blitzquotidiano.it