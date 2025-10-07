Trump all’Onu sul clima non ne ha detta una giusta

Un paio di settimane dopo che il “Ciclone Trump” si è abbattuto sulla sede dell’Onu a New York, possiamo cercare di fare il punto su cosa ha detto e perché. Tralascio la parte strettamente politica, mi concentro invece sulla parte scientifica in cui ha parlato di energia e cambiamento climatico, dove, nonostante tutto, i fatti dovrebbero contare qualcosa. E qui non c’è dubbio che Trump non ne ha detta una giusta. Vi potete leggere il discorso completo, per esempio, a questo link e leggerete un massacro dei concetti più elementari di quello che sappiamo di energia, inquinamento e cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

