Trump all’Onu sul clima non ne ha detta una giusta
Un paio di settimane dopo che il “Ciclone Trump” si è abbattuto sulla sede dell’Onu a New York, possiamo cercare di fare il punto su cosa ha detto e perché. Tralascio la parte strettamente politica, mi concentro invece sulla parte scientifica in cui ha parlato di energia e cambiamento climatico, dove, nonostante tutto, i fatti dovrebbero contare qualcosa. E qui non c’è dubbio che Trump non ne ha detta una giusta. Vi potete leggere il discorso completo, per esempio, a questo link e leggerete un massacro dei concetti più elementari di quello che sappiamo di energia, inquinamento e cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: trump - clima
I "gretini" denunciano Trump: un giudice stabilirà se la crisi del clima è incostituzionale
Lagarde aspetta Trump: la Bce congela i tassi in un clima di incertezza
Carnevale di Viareggio 2026: guerra, Trump e clima protagonisti dei carri. Svelati i bozzetti
Gaza, due anni di guerra | Primo round di negoziati chiuso "in un clima positivo" | Trump: "Netanyahu positivo sulla tregua, Hamas sta accettando punti importanti" #israele #guerra #gaza #7ottobre https://tgcom24.mediaset.it/mondo/gaza-israele-guerra-hamas - X Vai su X
Corriere della Sera. . Come vede, eminenza, il piano Trump? C’è la possibilità che si arrivi a un’intesa? «Un clima di speranza si percepisce. Anche i media locali qui si mostrano speranzosi, ma con misura. Il fatto è che ci sono tante difficoltà, tanti punti interro Vai su Facebook
Le bugie di Trump sul clima non si possono più accettare stiamo consumando il pianeta - L’ideologia che predica il ritorno a un’economia fossile, in nome della difesa di ... Segnala repubblica.it
I timori che emergono a schierarsi contro Trump - L’ultima invettiva lanciata da Trump contro le politiche green all’assemblea dell’Onu, è solo l’ultimo episodio che ha fatto saltare il tappo, visti i toni utilizzati e, soprattutto, l’emblematico ... ilsole24ore.com scrive