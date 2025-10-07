Trump all’Onu sul clima non ne ha detta una giusta

Ilfattoquotidiano.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un paio di settimane dopo che il “Ciclone Trump” si è abbattuto sulla sede dell’Onu a New York, possiamo cercare di fare il punto su cosa ha detto e perché. Tralascio la parte strettamente politica, mi concentro invece sulla parte scientifica in cui ha parlato di energia e cambiamento climatico, dove, nonostante tutto, i fatti dovrebbero contare qualcosa. E qui non c’è dubbio che Trump non ne ha detta una giusta. Vi potete leggere il discorso completo, per esempio, a questo link e leggerete un massacro dei concetti più elementari di quello che sappiamo di energia, inquinamento e cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

trump all8217onu sul clima non ne ha detta una giusta

© Ilfattoquotidiano.it - Trump all’Onu sul clima non ne ha detta una giusta

In questa notizia si parla di: trump - clima

I "gretini" denunciano Trump: un giudice stabilirà se la crisi del clima è incostituzionale

Lagarde aspetta Trump: la Bce congela i tassi in un clima di incertezza

Carnevale di Viareggio 2026: guerra, Trump e clima protagonisti dei carri. Svelati i bozzetti

trump all8217onu clima haLe bugie di Trump sul clima non si possono più accettare stiamo consumando il pianeta - L’ideologia che predica il ritorno a un’economia fossile, in nome della difesa di ... Segnala repubblica.it

trump all8217onu clima haI timori che emergono a schierarsi contro Trump - L’ultima invettiva lanciata da Trump contro le politiche green all’assemblea dell’Onu, è solo l’ultimo episodio che ha fatto saltare il tappo, visti i toni utilizzati e, soprattutto, l’emblematico ... ilsole24ore.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump All8217onu Clima Ha