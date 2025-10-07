Trump alla ricostruzione di Gaza dall’urbicidio alla necrocittà

Il progetto di «ridisegno urbano» di Gaza, redatto da consulenti statunitensi e citato nel progetto di accordo di Trump, propone un modello urbano inquietante. Lontano dall’essere un’eccezione, rivela una logica . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Trump alla «ricostruzione» di Gaza, dall’urbicidio alla necrocittà

Le “urla di Trump” contro Netanyahu: “Nella Striscia c’è la fame, altro che prove false”. La ricostruzione della Nbc

Una città futuristica nel destino di Gaza: svelato tutto il piano Trump per la ricostruzione

"Gaza Riviera", piano di ricostruzione post-bellica della Striscia creato da BCG per volontà di Trump e dei creatori israeliani della GHF

Ieri Hamas ha risposto al piano di 20 punti per la pace e la ricostruzione di Gaza, proposto da Trump. Il presidente statunitense aveva dato un ultimatum di tre o quattro giorni preannunciando gravi conseguenze in caso di rifiuto. Il piano prevede il disarmo di H

Il piano di Trump per Gaza, ecco i punti critici: dal ritiro dell'esercito Israeliano al futuro (vago) dello Stato palestinese - Domande e risposte sul piano in venti punti proposto da Trump per giungere alla fine della guerra nella Striscia e alla liberazione degli ostaggi israeliani (vivi e morti) ancora nella mani di Hamas ... Si legge su corriere.it

Fine della guerra, Trump "presidente" e la riviera del Medio Oriente: i punti chiave del piano per Gaza - Il testo della proposta Usa prevede diversi punti, dalla pace al rilascio degli ostaggi, fino all'uscita di Hamas. today.it scrive