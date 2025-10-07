Trump | A Gaza reali possibilità di pace Hamas apre al disarmo ma vuole il ritiro completo di Israele

Il presidente Trump è determinato: riporterà gli ostaggi a casa. Il secondo anniversario del 7 ottobre e secondo giorno di incontri a Sharm el-Sheik è stato caratterizzato dalla corsa contro il tempo per salvare i cittadini israeliani che si trovano ancora nelle mani di Hamas. Le prime indicazioni dei mediatori, condivise dalla fazione palestinese, hanno confermato un “clima positivo” nei colloqui indiretti con Israele. Tuttavia l’organizzazione terroristica non cede: se Israele vuole vedere tornare tutti, l’esercito di Tel Aviv deve andarsene dalla Striscia e anche sul futuro assetto di Gaza il gruppo jihadista è pronto a porre condizioni difficili da accogliere per Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

