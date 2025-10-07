Trump | A Gaza reale possibilità di pace ma Hamas vuole il ritiro completo di Israele
Le indiscrezioni Il 7 ottobre celebrato dai jihadisti: risposta al tentativo di sradicare la causa palestinese Cauto ottimismo Fonti egiziane sperano di poter finalizzare la prima parte del patto entro venerdì. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: trump - gaza
Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"
Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza
'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'
Pace a Gaza, Trump: “Fate in fretta”. Ma nella Striscia continua il massacro. La telefonata con il Cremlino. Netanyahu critica l’Europa “debole e ininfluente su questi colloqui”. Poi parla con Putin anche di nucleare Iran e di Siria - X Vai su X
#intanto Trump: "Mi impegno ad acquistare Gaza" e continua a dividere l’opinione pubblica - facebook.com Vai su Facebook
Trump: «A Gaza reale possibilità di pace, ma Hamas vuole il ritiro completo di Israele» - Le indiscrezioni Il 7 ottobre celebrato dai jihadisti: risposta al tentativo di sradicare la causa palestinese Cauto ottimismo Fonti egiziane sperano di poter finalizzare la prima parte del patto entr ... Lo riporta corriere.it
Trump: 'C'è una reale chance di pace a Gaza'. Media: 'Hamas accetta il disarmo ma rifiuta Blair' - Netanyahu parla di 46 ostaggi, i familiari chiedono spiegazioni: 'Sono 48, li rivogliamo indietro' (ANSA) ... Da ansa.it