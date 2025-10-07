Trump | A Gaza reale possibilità di pace ma Hamas vuole il ritiro completo di Israele

Le indiscrezioni Il 7 ottobre celebrato dai jihadisti: risposta al tentativo di sradicare la causa palestinese Cauto ottimismo Fonti egiziane sperano di poter finalizzare la prima parte del patto entro venerdì. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

trump a gaza reale possibilit224 di pace ma hamas vuole il ritiro completo di israele

Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"

Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza

'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'

