Trump a famiglie ostaggi | Torneranno tutti a casa Hamas sarà distrutta
(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, insieme alla moglie Melania, ha inviato una lettera di ringraziamento al Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi, che rappresenta le famiglie degli israeliani e dei cittadini stranieri rapiti durante la guerra contro Hamas e che ha proposto il capo della Casa Bianca per il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: trump - famiglie
Gaza, Trump: “Accordo molto vicino”. E le famiglie degli ostaggi propongono il tycoon per il Nobel
Trump firma legge anti fentanyl tra le famiglie delle vittime alla Casa Bianca – Il video
Effetto dazi di Trump sulle famiglie italiane: fare la spesa costa di più
Giù le mani dalla nostra pasta! Donald Trump vuole tassare il Made in Italy fino al 107%. Un colpo basso contro la nostra qualità, la nostra storia, il lavoro di migliaia di imprese e famiglie. Ho appena presentato un’interrogazione alla Commissione Europea: no - X Vai su X
"Voglio confrontarmi con gli elettori di Trump. Ho una domanda molto sincera: sono passati 250 giorni. Ora che gli immigrati sono stati violentemente strappati alle loro famiglie e le comunità sono state distrutte, ora che le persone trans sono state incolpate pra - facebook.com Vai su Facebook
Le famiglie degli ostaggi israeliani chiedono il Nobel per la Pace a Donald Trump - Le famiglie degli ostaggi israeliani chiedono il Nobel per la Pace a Trump: "Dal momento del suo insediamento ha portato luce nei nostri momenti più bui". Segnala corrierenazionale.it
Piano per Gaza, Netanyahu: "Hamas verrà smantellato. Gli ostaggi torneranno presto a casa" - Alla vigilia dei nuovi colloqui in Egitto il primo ministro israeliano assicura di aver coordinato con Trump "una mossa diplomatica che ha ribaltato la situazione" ... today.it scrive