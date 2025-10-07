Trump a famiglie ostaggi | Torneranno tutti a casa Hamas sarà distrutta

Periodicodaily.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, insieme alla moglie Melania, ha inviato una lettera di ringraziamento al Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi, che rappresenta le famiglie degli israeliani e dei cittadini stranieri rapiti durante la guerra contro Hamas e che ha proposto il capo della Casa Bianca per il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trump - famiglie

Gaza, Trump: “Accordo molto vicino”. E le famiglie degli ostaggi propongono il tycoon per il Nobel

Trump firma legge anti fentanyl tra le famiglie delle vittime alla Casa Bianca – Il video

Effetto dazi di Trump sulle famiglie italiane: fare la spesa costa di più

Le famiglie degli ostaggi israeliani chiedono il Nobel per la Pace a Donald Trump - Le famiglie degli ostaggi israeliani chiedono il Nobel per la Pace a Trump: "Dal momento del suo insediamento ha portato luce nei nostri momenti più bui". Segnala corrierenazionale.it

trump famiglie ostaggi tornerannoPiano per Gaza, Netanyahu: "Hamas verrà smantellato. Gli ostaggi torneranno presto a casa" - Alla vigilia dei nuovi colloqui in Egitto il primo ministro israeliano assicura di aver coordinato con Trump "una mossa diplomatica che ha ribaltato la situazione" ... today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Famiglie Ostaggi Torneranno