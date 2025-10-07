Truffe con lo spoofing 11 arresti tra Napoli e provincia

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ accusata di avere sottratto migliaia di euro dai conti correnti usando la cosiddetta tecnica dello spoofing, la banda di truffatori scoperta e sgominata dai carabinieri di Giugliano in Campania che, coordinati dalla Procura di Napoli Nord (sostituto procuratore Cesare Sirignano), hanno arrestato undici persone (per dieci il gip ha disposto il carcere per l’ultimo indagato i domiciliari). Il truffatore chiamava al telefono la vittima e, fingendosi l’operatore del suo istituto bancario, ne carpiva i dati sensibili oppure la induceva a effettuare operazioni a beneficio dell’associazione a delinquere che acquistava i dati delle proprie vittime dal dark web. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffe con lo spoofing, 11 arresti tra Napoli e provincia

In questa notizia si parla di: truffe - spoofing

Allarme Truffe Spoofing: Finti Carabinieri Prosciugano Conti per Decine di Migliaia

Giugliano, smantellata banda dello spoofing: 11 arresti per truffe a danno di anziani

#Sicurezza e prevenzione: #Enel ospita i #Carabinieri a #Perugia #cittadini #energia #Spoofing #truffe Vai su Facebook

E-mail perfette, truffe invisibili: il phishing corre grazie all’#IA #SkyInsider - X Vai su X

Truffe con lo spoofing, 11 arresti tra Napoli e provincia - E' accusata di avere sottratto migliaia di euro dai conti correnti usando la cosiddetta tecnica dello spoofing, la banda di truffatori scoperta e sgominata dai carabinieri di Giugliano in Campania che ... Lo riporta msn.com

Maxi operazione anti-truffa: smantellata banda dello spoofing. 11 arresti - GIUGLIANO IN CAMPANIA – Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare Maxi operazione anti- Secondo marigliano.net