Truffe con la foto di Silvio Orlando sui documenti | in cinque a giudizio
Assolta per non aver commesso il fatto. Questa è la sentenza emessa nella giornata di ieri dal Gip del Tribunale di Bologna nei confronti di A.P., classe 1974, pluripregiudicata, originaria di Napoli ma da anni trasferitasi con la famiglia in provincia di Modena.Rinviati a giudizio, invece, tutti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: truffe - silvio
Accadde oggi il 29/9/1936: Nasceva a Milano Silvio Berlusconi. E' stato un imprenditore e politico, fondatore del gruppo Fininvest e di Forza Italia, quattro volte Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana. Berlusconi ci lasciava a Milano il 12/ - facebook.com Vai su Facebook