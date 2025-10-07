Truffe bancarie undici arresti tra Giugliano e Napoli | colpivano anziani fingendosi operatori bancari

GIUGLIANO IN CAMPANIA (Napoli), 7 OTTOBRE 2025 – I Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito nella mattinata un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di undici persone, dieci in carcere e una ai domiciliari, ritenute appartenenti a un gruppo criminale dedito a truffe informatiche, ricettazione e falsificazione di strumenti di pagamento. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura, è l’esito di un’indagine che ha permesso di smantellare un’organizzazione capace di sottrarre migliaia di euro dai conti correnti delle vittime attraverso la tecnica dello spoofing, una frode in cui i truffatori si fingono operatori bancari per carpire codici sensibili. 🔗 Leggi su Primacampania.it

