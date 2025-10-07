Truffato su Whatsapp il malvivente usava la foto profilo di un ufficiale
È ancora truffa aggravata, con l'ennesimo malvivente che si finge un ufficiale dei carabinieri. Ma questa volta ci sono delle differenze, principalmente il mezzo di contatto. A fare le spese del raggiro è stato un operaio dell'83: ieri pomeriggio – 6 ottobre –, intorno alle 15, gli è arrivato un.
E' in circolazione una nuova truffa su Whatsapp, che sfrutta l'intelligenza artificiale. La frode inizia con una telefonata: la vittima riceve una chiamata da un numero sconosciuto. Una voce femminile, che si presenta come "Flora", sostiene di avere problemi di lin
Valerio Staffelli e la madre Gigliola raccontano il tentativo di truffa via WhatsApp, come funziona il raggiro - La madre di Valerio Staffelli, l'84enne Gigliola, è stata vittima di un tentativo di truffa via WhatsApp sventato dalla sua scaltrezza ...