Truffato su Whatsapp il malvivente usava la foto profilo di un ufficiale

È ancora truffa aggravata, con l'ennesimo malvivente che si finge un ufficiale dei carabinieri. Ma questa volta ci sono delle differenze, principalmente il mezzo di contatto. A fare le spese del raggiro è stato un operaio dell'83: ieri pomeriggio – 6 ottobre –, intorno alle 15, gli è arrivato un. 🔗 Leggi su Udinetoday.it