Truffa sui crediti d' imposta la Cassazione conferma i domiciliari per un 52enne salernitano
Semaforo rosso dalla Cassazione per un 52enne originario di Battipaglia, che resta agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della Guardia di Finanza di Salerno su una presunta maxi-truffa legata a crediti d'imposta inesistenti. I giudici della Suprema Corte hanno respinto il suo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: truffa - crediti
Casoria, truffa crediti fiscali per acquisti e pagamento imposte: sequestro da 97 milioni di euro
Maxi truffa sui crediti fiscali: sequestri per 19,5 milioni di euro tra Frattamaggiore, Casoria e Caivano
La truffa del superbonus: crediti fiscali per lavori mai eseguiti. Sequestrate ville e auto
TARANTO- 2 IMPRENDITORI E 4 COMMERCIALISTI NEL MIRINO DELLA GUARDIA DI FINANZA PER ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, FRODE FISCALE E TRUFFA AGGRAVATA. ESEGUITA UN’ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELAR Vai su Facebook
Trapani, la maxi truffa sui bonus. Un'impalcatura ... di finte carte / 2 - , le quote societarie e vari crediti per un valore complessivo di oltre 3,5 milioni di euro, nonché ... Riporta tp24.it
Finge il furto d'identità per mascherare la frode - CARRARA: La Finanza alla fine ha scoperto il giro di falsi crediti d'imposta sui bonus edilizi su un immobile inesistente. Come scrive toscanamedianews.it