Truffa sui crediti d' imposta la Cassazione conferma i domiciliari per un 52enne salernitano

Salernotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Semaforo rosso dalla Cassazione per un 52enne originario di Battipaglia, che resta agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della Guardia di Finanza di Salerno su una presunta maxi-truffa legata a crediti d'imposta inesistenti. I giudici della Suprema Corte hanno respinto il suo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: truffa - crediti

Casoria, truffa crediti fiscali per acquisti e pagamento imposte: sequestro da 97 milioni di euro

Maxi truffa sui crediti fiscali: sequestri per 19,5 milioni di euro tra Frattamaggiore, Casoria e Caivano

La truffa del superbonus: crediti fiscali per lavori mai eseguiti. Sequestrate ville e auto

truffa crediti d impostaTrapani, la maxi truffa sui bonus. Un'impalcatura ... di finte carte / 2 - , le quote societarie e vari crediti per un valore complessivo di oltre 3,5 milioni di euro, nonché ... Riporta tp24.it

truffa crediti d impostaFinge il furto d'identità per mascherare la frode - CARRARA: La Finanza alla fine ha scoperto il giro di falsi crediti d'imposta sui bonus edilizi su un immobile inesistente. Come scrive toscanamedianews.it

Cerca Video su questo argomento: Truffa Crediti D Imposta