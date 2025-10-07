Truffa Mib via al processo | False trasferte in busta paga Per 88 imprese tutto prescritto
Si è chiusa con un rinvio la prima udienza del terzo filone del processo sulla Mib Service srl, la società ravennate al centro di una vasta inchiesta economica. Davanti al giudice Antonella Guidomei, l’udienza è stata aggiornata al 22 dicembre per sanare alcuni vizi di notifica segnalati dalle difese. In quella data, la posizione delle società giuridiche coinvolte – 88 in tutto – potrebbe essere dichiarata prescritta, a differenza di quella delle persone fisiche, cioè gli imprenditori. Il nuovo troncone conta 176 posizioni complessive, tra titolari e aziende, molte delle quali operano nel Ravennate ma anche in altre province. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
