Truffa della finta banca a Napoli dati rubati dal dark web e conti correnti svuotati | i soldi spesi da Leroy Merlin

Truffa della finta banca a Napoli dati rubati dal dark web e conti correnti svuotati

Sono 22 i truffati nella provincia di Napoli con la tecnica dello "spoofing", la chiamata dalla finta banca. I dati dei clienti rubati dal dark web. Sgominata la banda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

