Truffa del legname da quasi 2 milioni di euro ma per la giustizia è passato troppo tempo

7 ott 2025

La truffa resta impunita, con i presunti autori che escono dal processo in modi diversi. Due sono irreperibili, uno è deceduto e per l’ultimo, difeso dall’avvocato Federico Calzolari, è scattata la prescrizione.L’imputato era accusato di aver distratta dalla cassa contanti di un’azienda 4.031. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

