Truffa del corriere sulla E45 | sequestrata merce per 230mila euro
Colpo importante dei Carabinieri di Sansepolcro che, nei giorni scorsi, hanno intercettato e bloccato un autoarticolato sospetto mentre transitava lungo la E45, all’altezza di Selci-Lama. Il mezzo, proveniente dall’Emilia Romagna, trasportava un carico di abbigliamento per bambini e attrezzature per negozi del settore, per un valore complessivo di circa 230.000 euro. Secondo quanto ricostruito dai militari, il TIR era partito regolarmente da una ditta riminese diretto verso la Repubblica Ceca, dove la merce era stata venduta e dove avrebbe dovuto essere consegnata. Tuttavia, il conducente – un 50enne italiano di origini partenopee – aveva preso tutt’altra direzione, destando i sospetti delle Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Lortica.it
truffa - corriere
