La nuova produzione originale di Netflix, True Haunting, si presenta come una serie documentaristica dal forte impatto emotivo e visivo, dedicata alle storie di esperienze paranormali autentiche. Composta da cinque episodi suddivisi in due sezioni tematiche, questa serie unisce testimonianze reali a ricostruzioni cinematografiche di alto livello, creando un’atmosfera inquietante e coinvolgente. La presenza di un nome di rilievo nel panorama horror come James Wan, noto per successi come The Conjuring e Insidious, conferisce alla produzione un’impronta distintiva che valorizza il racconto delle esperienze paranormali vissute da persone comuni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - True haunting: trama, cast e finale della serie Netflix